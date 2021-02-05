Manisa’da metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü kuvvetli sağanak sonrasında il genelinde pek çok dere taştı ve tarım alanlarını su bastı.

Yaşanan sel felaketinin ardından dere yataklarının, sulama kanallarının ve menfezlerin tek tek temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yatak, kask, koltuk çıktı

2 gün süren çalışma boyunca damacanadan yatağa, koltuktan motosiklet kaskına pek çok çöpün bulunduğu 300 kamyon atık çıkarıldı. Atıkların kanalları tıkadığı da ortaya çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Manisa Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Manisa’daki temizlik çalışmasının düzenli olarak devam edeceğini söyleyerek vatandaşları çevreye çöp atmamaları konusunda uyardı:

“Dereler çöplük değildir, kanallar çöplük değildir. Lütfen çöplerinizi atmayın, aksi takdirde bu yine size yansıyacak. Taşkın olarak dönecek. Yatak, koltuk, kask, top zaten envai çeşit futbol topu var. Pet şişe, damacana, buzdolabı, evsel atık, aklınıza gelen her şey çıktı.”