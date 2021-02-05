Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tamamı 53,6 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi"nin 2,5 kilometrelik ilk etabı Milli Kütüphane-Beşevler güzergahının tamamlanmasının ardından, EGO Genel Müdürlüğünce ilk sürüş etkinliği düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, bisiklet yolunun ilk etabına, bisiklet sürerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Umut Gündüz'ün adı verildi.

Etkinlikte konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, genç bisikletçi Umut Gündüz'ün, kendilerine projenin her anında ışık olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Alkaş, Ankara trafiğini bisikletliler için güvenli hale getirmek amacıyla üzerlerine düşeni yerine getireceklerini ve bisiklet yolu ağını Ankara geneline yaymak istediklerini ifade etti.

Diğer güzergahlar için de çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini bildiren Alkaş, ulaşım planlamasında bisiklet yollarının önem taşıdığına dikkati çekti.

"Özel taşıt kullanımının azaltılması hedeflenmektedir"

Alkaş, Türkiye'de ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu araçların baz alındığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çevre dostu projeyle, ulaşım anlayışını değiştirmek, alışılagelmiş uygulamaların dışına çıkmak ve Ankara'yı saracak bisiklet yollarıyla insan odaklı ulaşım modellerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Bisiklet yollarımızın güzergah seçimindeki ilk önceliğimiz, toplu taşıma sistemlerine entegre olmasıdır. Bu nedenle Milli Kütüphane-Beşevler metro istasyonlarına entegre olan bisiklet yolumuzla ulaşımın kolaylaştırılması ve özel taşıt kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. Geriye kalan 8 güzergahımız için de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kentsel alanlarda hava ve gürültü kirliliği, trafik sıkışıklığı, fosil yakıt kullanımı ve karbon emisyon oranının azaltılmasını hedeflediklerini belirten Alkaş, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından alınan 60 bin avro hibeyle bisiklet yollarının teknik etüt ve analiz çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Öğrencilerden ve rektörlüklerden gelen talepler üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyon ve iş birliği içinde 9 etaptan oluşan projeye ek olarak üniversiteleri dahil ettiklerini belirten Alkaş, Başkent Üniversitesi Bağlıca yerleşkesinde 4,4, Gazi Üniversitesi kampüsünde 2,6, Türk Hava Kurumu Üniversitesi yerleşkesinde 1,2 ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 2,6 kilometrelik bisiklet yolunu kısa sürede tamamlayarak ağı genişlettiklerini ifade etti.

"İstasyonsuz hizmet verecek 408 elektrikli bisiklet alınacak"

Bisiklet Yolu Projesi kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile "SMART Ankara Projesi"ni başlattıklarını açıklayan Alkaş, "SMART Projesi kapsamında, vatandaşların kiralayabileceği ve istasyonsuz hizmet verecek 408 elektrikli bisiklet, şehirde şarj edilmelerini sağlayacak 34 şarj/park istasyonu, 480 EGO otobüsüne takılmak üzere bisiklet taşıma aparatı, metro istasyonlarının merdivenlerinde bisiklet taşımayı kolaylaştıracak 1290 metre bisiklet rampası, bisiklet kiralama işinde saha operasyonları için kullanılacak 2 kamyonet, bisiklet kullanımını ölçmek amacıyla 2 bisiklet sayacı alınacaktır." bilgisini paylaştı.