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Türkiye
AA 04.10.2023 13:29

Kars'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yüksek kesimler mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Kars'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
[Fotograf: AA]

İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kumrutepe ve Kızılçubuk mevkisindeki sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı doğaseverler, yeşil, sarı ve kızıl tonların hakim olduğu ormanlık alanda mevsimin ilk kar görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti.

Kars'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

İlçe sakinlerinden Ali Kemal İrtürk, mevsimin ilk kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "İlk karı fotoğraflamak için geldik. Sarıkamış inşallah bol, bereketli, güzel bir kış geçirir." dedi.

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