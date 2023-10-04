Artvin'de kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün etkili olan yağışlar yüzünden Arhavi'deki tarihi Çifte Köprüler yolunun yanı sıra Arhavi'de 4, Borçka'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yağışın durmasının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla söz konusu yollarda ulaşım sağlandı.

Ekipler, köylere bağlı mahalle aralarındaki yollarda çalışmalarını sürdürdü.

Tedbir amaçlı 1 ev ve 1 lojman tahliye edildi

Borçka ilçesine bağlı Düzköy'de Ali Çelik'e ait ev ile Güneşli köyündeki cami lojmanı, heyelanlar sebebiyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan Arhavi'de zarar gören içme suyu hattındaki arıza ve kirlilik giderilerek ilçeye yeniden su verildi.