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Türkiye
AA 04.10.2023 12:52

Balıkçılar yeni sezonda umduğunu bulamadı

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, sezonun geride kalan bir aylık bölümünde istediği miktarda av yapamadı.

Balıkçılar yeni sezonda umduğunu bulamadı

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Namık Ünlü, sezonun balıkçılar adına iyi başlamadığını söyledi.

Kısır avcılıkla başlayan sezonun aynı şekilde devam ettiğini anlatan Ünlü, geçen sezona oranla avlanan balık miktarlarında önemli düşüş yaşandığını dile getirdi.

Karadeniz'de palamudun yok denecek seviyelerde avlandığına dikkati çeken Ünlü, "Balık avı sezonu bizim açımızdan hiç iyi gitmiyor. Palamut yok denecek seviyelerde avlanıyor, hamsi de çok avlanır durumda değil. İstanbul'da boğaz çevresinde biraz avcılık oluyor. Karadeniz'de ise ne palamut ne hamsi avcılığı yüz güldürüyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü, deniz suyu sıcaklığının halen 23 derece seviyesinde seyrettiğine işaret ederek, "Kasım-aralık aylarında deniz suyu sıcaklığında düşüş bekliyoruz ama bu avcılığı kesin artırır diyemeyiz. Umudumuz devam ediyor. İnşallah balık ilerleyen süreçte bollaşır." dedi.

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