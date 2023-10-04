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Türkiye
AA 04.10.2023 12:23

İstanbul'da tefecilik operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik iki ayrı operasyonda 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul'da tefecilik operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede olduğu gibi tefecileri de adalete teslim etmekte kararlı olduklarını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçu ile mücadele kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendiğini kaydeden Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Mali suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek." 

Yerlikaya, paylaşımında söz konusu operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

 

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