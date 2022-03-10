Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karayolları Genel Müdürlüğü anlık yol durumu bilgisi paylaştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arasının, tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu.
KGM'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, anlık yol durumu bilgisi aktarıldı.
Buna göre, Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arası tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.
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