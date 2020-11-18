Aksaray'da, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimi yapan polis ekipleri, saat 21.30 sıralarında Ankara'dan Aksaray'a gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan denetimde, şoför Ahmet Kaçıran ve 2 yolcunun HES kodu kontrol edildi. Kontrol sonucu, şoför Kaçıran'ın COVID-19 temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.

Kaçıran, 112 ekipleri tarafından karantinaya alınmak üzere evine götürüldü ve 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Sürücü Ahmet Kaçıran kendisini karantinaya götüren sağlık görevlilerine, "Bana, bugün saat 17.00'de seyir halindeyken 2 gün önce taşıdığım bir yolcunun testinin pozitif çıktığı ile ilgili bir mesaj geldi. Daha sonra beni arayıp evime gitmemi söylediler. Ben de Ankara'dan otobüs ile Aksaray'a geliyordum." diye kendini savundu.