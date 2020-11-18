İstanbul'da akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Kiptaş Konutları yanındaki bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

Olay sırasında iş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.