Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 23:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karantinada olması gereken şoför yolculukta yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray’da koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle yakın temasta bulunduğu gerekçesiyle karantinada olması gereken otobüs şoförü Ankara-Aksaray seferini yaparken yakalandı.
Olay, Aksaray-Ankara Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde yaşandı.
Trafik polisleri yolcu otobüsleri üzerinde yaptığı denetim esnasında Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Ahmet K. yolcu otobüsünü durdurdu.
[Fotoğraf: İHA]
Toplam 6 kişinin bulunduğu otobüste denetim yapan polis ekipleri sorguda otobüs şoförünün test sonucu pozitif çıkan biriyle temas ettiği gerekçesiyle karantinada olması gerektiğini tespit etti.
Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri otobüs şoförünü geniş güvelik önlemleri altında ambulansa aldı.
Etiketler: Koronavirüs
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