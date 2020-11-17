Olay, Aksaray-Ankara Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde yaşandı.

Trafik polisleri yolcu otobüsleri üzerinde yaptığı denetim esnasında Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Ahmet K. yolcu otobüsünü durdurdu.

[Fotoğraf: İHA]

Toplam 6 kişinin bulunduğu otobüste denetim yapan polis ekipleri sorguda otobüs şoförünün test sonucu pozitif çıkan biriyle temas ettiği gerekçesiyle karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri otobüs şoförünü geniş güvelik önlemleri altında ambulansa aldı.