Mehmet Sinan Avcı idaresindeki tekstil yüklü tırın dorsesinde, Bolu Dağı Tüneli yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisinde park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa süre içinde büyüyen yangına vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu arada tırın yandığını gören sürücü tır kupasını kasasından çıkararak olay yerinden uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.