Afyonkarahisar'a giden otobüse binen kişiden şüphelenen diğer yolcular durumu polise bildirdi.

Otobüs, Dudullu terminalinde durduruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

"Üzerimde bomba var"

Otobüsten indirilen yolcu, polise üzerinde patlayıcı bulunduğunu söyleyince olay yerine bomba imha ekipleri de çağrıldı.

Polis, terminalde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, şüphelinin üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Gözaltına alınan yolcunun, akli dengesinin yerinde olmadığı açıklandı.

