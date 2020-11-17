Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 22:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kasklı yolcu paniğe neden oldu
İstanbul Alibeyköy Otogarı'ndan bir otobüse kaskla binen yolcu paniğe yol açtı. Şüpheli, "üzerimde bomba var" deyince polisi alarma geçirdi
Afyonkarahisar'a giden otobüse binen kişiden şüphelenen diğer yolcular durumu polise bildirdi.
Otobüs, Dudullu terminalinde durduruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
"Üzerimde bomba var"
Otobüsten indirilen yolcu, polise üzerinde patlayıcı bulunduğunu söyleyince olay yerine bomba imha ekipleri de çağrıldı.
Polis, terminalde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, şüphelinin üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.
Gözaltına alınan yolcunun, akli dengesinin yerinde olmadığı açıklandı.
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