Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.
Son günlerde vakaların çoğalması üzerine Yumurtalık ilçesine bağlı Asmalı Mahallesi'ndeki Gebeören Sokak bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, salgınla mücadelede tedbirlerin artarak devam edeceğini ve vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağını söyledi.
Etiketler: Koronavirüs
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