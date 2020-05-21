Haber Giriş: Kaynak: DHA
Karaman'da eve kumar baskını: 17 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Karaman'da, kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda aynı oda içerisinde yakalanan 17 kişi gözaltına alındı. S.Z. isimli şüphelinin 20 gün önce 1+1 daireyi kiraladığı ve kumarhaneye dönüştürdüğü öğrenildi.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa bir süre önce Abbas Mahallesi 316 sokak üzerindeki bir apart dairenin kiralandığını ve kumarhaneye dönüştürüldüğü yönünde ihbar aldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, gece yarısı eve operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 40 metrekarelik 1+1 dairenin bir odasında kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polisin evde yaptığı incelemede çok sayıda alkollü içecek ve kumar malzemeleri ele geçirildi.
Etiketler: Karaman kumar kumar operasyonuSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:57
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