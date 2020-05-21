Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi kaymakamı Yüksel Kara, salgınla mücadeleyi etkin şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Salgına karşı tedbirler alınmasına rağmen bazı vatandaşların mescit, oda, kulüp, yurt gibi yerlerde toplanmaya devam ederek sosyal izolasyonu sağlamamaları nedeniyle ilçede koronavirüs vakalarında artış olduğunu belirten Kara, "Bu nedenle Hanımçeşme Mahallesi'nde bulunan 6 apartman, 20 Mayıs saat 20.30 itibarıyla karantinaya alınmıştır." dedi.

Kara, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlatılan karantina uygulamasının 14 gün süreceğini ifade etti.

Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Viranşehir'deki Tunçbilek ve Burç mahalleleri ile Haliliye ve Viranşehir ilçelerindeki 3 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Muş'ta bir belde ve köy karantinaya alındı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı bir belde ve köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, COVID-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Elmakaya beldesi ile Günbatmaz köyünde, COVID-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı aktarıldı.

Siirt'te bir belde karantinaya alındı

Siirt'in Baykan ilçesinde bir belde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Veyselkarani beldesinde COVID-19 vaka sayısının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 günlük karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.

"Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda endişe ve paniğe kapılmasına gerek olmayıp, ihtiyaçları karşılayacak olan işletmeler Veyselkarani Belediyesince belirlenecek ve duyurular sürekli olarak yapılacaktır. Ailelerde sadece bir kişiye alışveriş yapma imkanı sağlanacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesi istendi.

Açıklamada, karara aksi davranışta bulunanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı aktarıldı.

Nevşehir'in Taşkınpaşa köyünde karantina sona erdi

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde uygulanan karantina sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Taşkınpaşa köyünde 29 gündür uygulanan karantinanın sona erdiği aktarıldı.

Mart ayında Türkiye'de ilk vakaların görülmesinin ardından sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda Sağlık Bakanlığınca tavsiyelerde bulunulmasına rağmen Taşkınpaşa köyünde, nisan ayının ilk yarısında vatandaşların da katılımıyla üç ayrı cenaze töreni düzenlenmişti.

Törene katılan köy halkının, cenaze evlerine taziye ziyaretlerinde de bulunduğu iddia edilmişti.