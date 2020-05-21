Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Adıyaman'da zincirleme kaza: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Karaali köprüsü yakınlarında aynı yönden ilerleyen ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 02 ANN 027, 02 AAU 335 ve 02 AG 261 plakalı otomobiller ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman zincirleme kaza zincirleme trafik kazasıSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 02:33
Son Haberler
- 02:26
- 02:14
- 01:55
- 01:47
- 01:28
Sıradaki Haber
Denizli'de kontrolden çıkan araç, apartmanın bahçesine düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz