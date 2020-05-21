Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler aralıksız sürdürülüyor.

Hürriyet Bulvarı'nda polis ekipleri yüksek sesle müzik açıldığı gerekçesiyle bir otomobili durdurdu.

Kimlik sorgusu yapan ekipler, aracı kullanan M.G'nin ehliyetsiz ve 18 yaşında olduğunu tespit etti.

Ekipler, COVID-19 tedbirlerini ihlal ettiği ve yüksek sesle müzik açıp ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle M.G'ye 5 bin 78 lira para cezası kesti.