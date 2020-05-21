Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebebple çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Aydos Ormanı'ndan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin iki saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: yangın orman yangını İstanbul aydos ormanıSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 01:28
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