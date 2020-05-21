Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
İzmir'de 9 katlı binada yangın
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu. Korku dolu anların yaşandığı yangında, vatandaşlar binadan tahliye edildi.
Esentepe Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, 4’üncü kata da sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralanan olmadı
İtfaiye ekipleri, yangına merdivenli araçlarla müdahalede bulundu, apartmandakiler tahliye edildi.
Yaralananın olmadığı yangında dumandan etkilenen kişilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Dairede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Etiketler: izmir ev yangınıSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 01:47
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