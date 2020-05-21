Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de kontrolden çıkan araç, apartmanın bahçesine düştü
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, 5 katlı apartmanın bahçesine girerek durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve bahçede hasar oluştu.
Mehmetçik Mahallesi Mustafa Alper Caddesi'nde Ali Erim iradesindeki 51 ABD 254 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Ulus Caddesi'ndeki refüje çarptı, daha sonra apartmanın bahçesine düştü.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ölen ya da yaralanan olmadı
Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Erim, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, aracın düştüğü yerden çıkartılması için çekici çağrıldı.
Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, araçta ve bahçede hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: denizli bahçe kaza trafik Kazası refüjSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 02:14
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