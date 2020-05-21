Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Bursa'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, karayolunda ulaşım 1 saat tek şeritten sağlandı.
Ahmet Mübarek Taşkın yönetimindeki 59 KR 261 plakalı tır, Karacabey-Balıkesir kara yolunun 53. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Taşkın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kapanan yol tırın kaldırılmasıyla yeniden açıldı
Tırın karayoluna devrilmesi nedeniyle Balıkesir-Bursa istikameti trafiğe kapandı.
Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen tırın kaldırılması ile kazadan 1 saat sonra trafik akışı normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: bursa tır kazası kazaSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:34
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