Karadeniz alev alev yanıyor. Alevler orman ve örtü bitkilerini kül etti.

Trabzon'da 37 ayrı yerden alevler yükseldi. Şiddetli lodos yangınların yayılmasına neden oldu. 450 personel 93 araçla yangınlara müdahale edildi. Bir çoğu söndürüldü.

Ordu ve Giresun'da 21 ayrı yerde çıktı yangınlar. 17'si kontrol altına alındı, bazı noktalarda ise söndürme işlemi devam ediyor.

Artvin'in Borçka ilçesindeki yangın da ekiplerinin uzun süren uğraşları sonunda söndürüldü.

Yangınlar, gece boyunca devam etti.

Ordu Valiliği, orman ve bitki örtüsü yangınlarının büyük çoğunluğu bahçe temizliği kaynaklı yakılan ateşlerden meydana geldiğini açıkladı.

Yangınlarda 170 hektar alan küle döndü. Çok sayıda ahır ve baraka zarar gördü.

Trabzon Valisi Ustaoğlu, Sürmene ilçesinin Aksu Mahallesi'nde devam eden yangın soğutma çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Dün akşam Karadeniz'de başlayan örtü ve orman yangını, 4 ilde 58 noktada devam ediyor.

Son 24 saat içerisinde 11 ilçede 37 noktada, farklı zaman dilimleri içerisinde örtü yangını diye tabir edilen orman yangını meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, dün akşamdan itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ve yangına müdahale araçları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle yoğun şekilde yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

98 araç, 450 personelle yangınlara müdahale sürüyor

Ustaoğlu, toplamda 98 araç, 450 personelle ilin farklı noktalarında ekiplerin yangın müdahalelerine devam ettiğine dikkati çekerek, "Şu an itibarıyla 30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Şu an 6 ilçemizde 8 noktada örtü yangını devam ediyor. Ekiplerimiz oralarda. Özellikle yerleşim yerlerine bunun sıçramaması için gerekli tedbirleri almış durumda ve şu an kontrollü şekilde devam eden bu örtü yangınlarına arkadaşlarımız müdahalelerini sürdürüyorlar." diye konuştu.

"Hava sıcaklığı normal koşulların üstünde"

Yangınların çıkış kaynağına ilişkin Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada şu an mevsim koşulları itibarıyla baktığımızda nem oranı dün yüzde 12'lerdeydi, yani çok kuru bir hava var. Diğer yandan hava sıcaklığı normal koşulların üstünde. Hissedilir sıcaklık 24 derece civarında bir hava sıcaklığı vardı dün. Tabii bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde vatandaşlarımız bu mevsimde, bahçelerde temizlik çalışması dediğimiz, yöresel tabirle çalı çırpıların temizlendiği, bunların temizlenirken yakıldığı bir dönem bu dönem. Tüm uyarılarımıza rağmen, gerek tüm muhtarlarımız aracılığıyla gerek müftülük kanalıyla camilerimizde anonslar da yaptırdık ama maalesef normalin üzerinde havanın seyretmesinden dolayı bu tip küçük çaplı yakılan çalı çırpıdan kaynaklanan, böyle bir anda yayılan bu yangınların olduğunu düşünüyoruz."

İçişleri Bakanlığından yangınlarla ilgili açıklama

Bakanlık açıklamasında, Karadeniz’in farklı noktalarında meydana gelen yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmaların ilgili kurumlar ve valilikler kanalı ile sürdürüldüğünü belirtti.

Bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmi kanallar tarafından kamuoyuna yapılmakta olup bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir."

