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İzmir'de servis bakım alanında çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi25 Aralık 2019 Çarşamba 06:23 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 06:33
İzmir'de servis bakım alanında yangın çıktı. 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangın sonrası 6 araç kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'in Bornova ilçesi Aydınlık Caddesi'nde bulunan servis bakım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının araçlara sıçramasıyla 1 tır, 2 minibüs ve 3 otobüs yanmaya başladı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.
Araçlar kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA