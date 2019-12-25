Türkiye

Adana'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı

25 Aralık 2019 Çarşamba 05:52 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 05:54

Adana'da yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan biri engelli 9 kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

[Fotoğraf: AA ]