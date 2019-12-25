Türkiye
Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ'lılar güvenlik güçlerine teslim oldu25 Aralık 2019 Çarşamba 04:49 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 04:52
Suriye'nin Hol Kampı'ndan kaçan terör örgütü DEAŞ üyesi 7 kadın, Hatay'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
[Fotoğraf: AA ]
DEAŞ üyesi 7 kadın, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde yer alan Hol Kampı'ndan kaçtı.
Türk vatandaşı kadınlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan DEAŞ'lı 7 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: TRT Haber