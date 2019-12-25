Türkiye
Elazığ'da fırtına kaymakamlık binasının çatısını uçurdu25 Aralık 2019 Çarşamba 03:21 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 03:23
Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sivrice Kaymakamlığı binasının çatısı uçtu. Çevredeki bazı araçlar hasar gördü.
[Fotoğraf: DHA ]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumuz etkiledi.
Gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sivrice Kaymakamlığı binasının çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle uçan çatının parçaları çevreye savruldu. Bazı parçalar araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.
İlçede fırtınanın etkisi sürüyor.
Kaynak: DHA