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Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 18 şüpheli yakalandı25 Aralık 2019 Çarşamba 02:49 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 03:00
Gaziantep'te evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Gaziantep'e davet ettikleri 13 kişiyi, evlilik vaadiyle dolandırarak yüklü miktarda paralarını alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, zanlıların adreslerine operasyon düzenleyerek 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Gaziantep evlilik vaadiyle dolandırıcılık