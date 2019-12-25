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Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı25 Aralık 2019 Çarşamba 01:24 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 01:30
Elazığ'da, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
Elazığ'da Yunus Doğan idaresindeki otomobil, Kuvayi Milliye Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçede ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile yanındaki kişi otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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