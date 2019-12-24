Karadeniz’de farklı noktalarda meydana gelen yangınlarla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlık açıklamasında, Karadeniz’in farklı noktalarında meydana gelen yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmaların ilgili kurumlar ve valilikler kanalı ile sürdürüldüğünü belirtti.

"Terör ve sabotaj bulgusuna rastlanmadı"

Bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmi kanallar tarafından kamuoyuna yapılmakta olup bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir."

Kaynak: TRT Haber