Trabzon Valisi Ustaoğlu, Sürmene ilçesinin Aksu Mahallesi'nde devam eden yangın soğutma çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 11 ilçede 37 noktada, farklı zaman dilimleri içerisinde örtü yangını diye tabir edilen orman yangını meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, dün akşamdan itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ve yangına müdahale araçları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle yoğun şekilde yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

98 araç, 450 personelle yangınlara müdahale sürüyor

Ustaoğlu, toplamda 98 araç, 450 personelle ilin farklı noktalarında ekiplerin yangın müdahalelerine devam ettiğine dikkati çekerek, "Şu an itibarıyla 30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Şu an 6 ilçemizde 8 noktada örtü yangını devam ediyor. Ekiplerimiz oralarda. Özellikle yerleşim yerlerine bunun sıçramaması için gerekli tedbirleri almış durumda ve şu an kontrollü şekilde devam eden bu örtü yangınlarına arkadaşlarımız müdahalelerini sürdürüyorlar." diye konuştu.

"Hava sıcaklığı normal koşulların üstünde"

Yangınların çıkış kaynağına ilişkin Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada şu an mevsim koşulları itibarıyla baktığımızda nem oranı dün yüzde 12'lerdeydi, yani çok kuru bir hava var. Diğer yandan hava sıcaklığı normal koşulların üstünde. Hissedilir sıcaklık 24 derece civarında bir hava sıcaklığı vardı dün. Tabii bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde vatandaşlarımız bu mevsimde, bahçelerde temizlik çalışması dediğimiz, yöresel tabirle çalı çırpıların temizlendiği, bunların temizlenirken yakıldığı bir dönem bu dönem. Tüm uyarılarımıza rağmen, gerek tüm muhtarlarımız aracılığıyla gerek müftülük kanalıyla camilerimizde anonslar da yaptırdık ama maalesef normalin üzerinde havanın seyretmesinden dolayı bu tip küçük çaplı yakılan çalı çırpıdan kaynaklanan, böyle bir anda yayılan bu yangınların olduğunu düşünüyoruz."

Giresun

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez, Bulancak, Espiye, Yağlıdere, Piraziz, Eynesil ve Tirebolu ilçelerindeki 15 bölgede örtü yangınlarının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, yangınlara 114 personel, 41 araç ve vatandaşların da katkılarıyla anında müdahale edildiği vurgulanarak,"Çıkan yangınlardan 55,1 hektar alan etkilenmiştir. Yangınlar ağırlıkla örtü yangını şeklinde olup köy ve mahallelerdeki yaşam alanlarının uzağında meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Vali Sarıfakıoğulları incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde 15 hektarlık alanda çıkan örtü yangınıyla ilgili bölgede incelemede bulundu.

Sarıfakıoğulları, Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın ve Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer'den yangınların çıkış nedeni ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık anız yakanlara idari işlem uygulayacak

Yağlıdere Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, anız yaktıkları tespit edilenlere ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, mevsim itibarıyla bahçelerde yapılan temizlik çalışmaları ile beraber anız yakılması sonucu orman, çayır ve meraların tahrip olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla anız yaktıkları tespit edilenlere ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem uygulanacaktır. Anız yakıldığını gören vatandaşlarımızın, çevrenin ve tarım arazilerinin korunması açısından durumu ivedilikle en yakın ilçe tarım ve orman müdürlüğüne, jandarma karakol komutanlığına veya ilçe emniyet amirliğine bildirerek, gerekli resmi tespitlerin yapılmasını sağlamaları büyük önem arz etmektedir.

Rize

Merkeze bağlı Kurtuluş Köyü ile Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine söz konusu noktalara itfaiyenin yanı sıra Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Tunca beldesindeki örtü yangınına ekipler güçlükle müdahale ederken bölgeye çevre illerden takviye arazöz ve itfaiye aracı da gönderildi.

Kurtuluş ve Tunca'da alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

