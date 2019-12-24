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İstanbul'da banka soymaya çalışan şüpheli gözaltına alındı24 Aralık 2019 Salı 21:10 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 21:12
İstanbul Avcılar'da bir banka şubesi, kuru sıkı silahla soyulmaya çalışıldı. Etrafa rastgele ateş açan kişi, görevli ekiplerce etkisiz hale getirildi.
D100 Karayolu üzerindeki bir banka şubesine giden M.T, tabancayla birkaç el ateş etti.
Kuru sıkı tabanca kullandığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Valiliğinin açıklaması
İstanbul Valiliğinden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, Avcılar ilçesindeki bir banka şubesine yönelik silahlı saldırı ihbarı üzerine, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle olay yerine sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, silahlı soygun teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen M.T'nin görevli ekiplerce etkisiz hale getirilerek, silahıyla yakalandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: kuru sıkı tabanca İstanbul banka şubesi Avcılar