D100 Karayolu üzerindeki bir banka şubesine giden M.T, tabancayla birkaç el ateş etti.

Kuru sıkı tabanca kullandığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinin açıklaması

İstanbul Valiliğinden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, Avcılar ilçesindeki bir banka şubesine yönelik silahlı saldırı ihbarı üzerine, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, silahlı soygun teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen M.T'nin görevli ekiplerce etkisiz hale getirilerek, silahıyla yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA