İstanbul İl tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle 39 ilçede operasyon düzenledi.

Eksik belgelere 13 bin lira ceza

Ekipler, alkol satışı yaşan işyerlerinde içki şişeleri üzerindeki bandrolleri kontrol etti, işletmelerin içki satış ruhsatlarını denetledi.

İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca şunları söyledi:

"İş yeri sahibinden TAPDK belgesini istedik yani bizim verdiğimiz belgeyi ve alkol sunum belgesini istedik onların kontrollerini yapacağız. Bandrolsüz içkilerin tüketime sunulup sunulmadığını kontrol edeceğiz."

Denetimlerde, içki şişelerinden laboratuvarda kontrol edilmek üzere numune alındı.

Evraklarında eksiklik bulunan işletmelere 13 bin lira ceza kesildi. Bir işletmede ise sahte bandrollü içki yakalandı.

Ekipler yıl boyunca yaptıkları denetimlerde, 3 bini aşkın işletmede kurallara uyulmadığını tespit etti. Bu işletmelerden 862'sına ceza kesti.

Kaynak: TRT Haber