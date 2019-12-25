Türkiye
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı25 Aralık 2019 Çarşamba 05:47 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 06:48
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA ]
Kayseri'de sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü Pınarbaşı-Malatya yolunda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA