Türkiye
Gelibolu'da saman balyası yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı25 Aralık 2019 Çarşamba 08:47 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 08:51
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balya yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Ali Koyun idaresindeki kamyon, ilçe merkezi girişindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Ali Koyun ile aynı araçta bulunan İbrahim Sezer yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: gelibolu çanakkalei balya yüklü kamyon