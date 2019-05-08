Yayla turizmi, son birkaç yıl içinde, Karadeniz Bölgesi turizminde ana unsur haline geldi. Artan ilgiyle birlikte, Karadeniz yaylalarında kaçak ve çarpık yapılaşmayla görüntü kirliliği en önemli sorunların başında geliyor.

Rize’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası bu görüntü kirliliğinin simge mekanlarından biri haline geldi. Yayladaki plansız ve programsız yapılaşma bugün bir kangren halini aldı.

Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgün, yaylanın 1987 yılında turizme açıldığını, sit alanı ilan edildiğini söyledi. Talep olunca burada yapılaşma başladığını dile getiren Özgün, "İmar planı yapılmadığı halde de herkes kafasına göre yaptı, Ayder de maalesef biraz şeklini kaybetti." dedi.

4 bini aşkın binanın yıkımı için çalışmalar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ayder'de yenileme çalışması kararı alındı.

Yenileme kapsamında, 31 Aralık 2017'den sonra yapılan ve kaçak olduğu tespit edilen 4 bini aşkın binanın yıkımı için başlayan çalışmalar da devam ediyor.

Turizmciler de rahatsız

İşletmeciler de yaylaların bugünkü görüntüsünün turizmi tehdit ettiğine dikkat çekiyorlar. Turizm İşletmecisi Volkan Albay, insanların yaylalara doğallığı için, bakirliği için çıktıklarını belirterek, “Doğal güzellik olmadıktan sonra çok güze bir otel, çok güzel bir hizmet, çok güzel bir yemek vermenizin anlamı yok.” dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen çalışmayla, Karadeniz yaylalarının yeniden doğayla uyumlu ve yaşanabilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Haber: Caner Ocak

Kamera: Mustafa Yavuz