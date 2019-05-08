Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 derneğin Sosyal Destek Programı (SODES) projeleri ile 1 milyon 534 bin 547 lirayı usulsüzce terör örgütü FETÖ'ye aktardığı iddiası ile 34'ü tutuklu 113 sanığın yargılandığı davada 8 kişi hakkında daha gözaltı karar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, önceden kapatılan derneklerin başkanları ve proje koordinatörlerinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA