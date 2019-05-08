Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki bir ayakkabı imalathanesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, imalat aşamasındaki bir kadın ayakkabısının topuk kısmına gizlenmiş 64 uyuşturucu hap ele geçirdi. İş yerindeki aramalarda ise 2,8 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile hassas terazi bulundu.

İş yerindeki Mahmut K. ve ağabeyi Metin K. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, ağabeyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA