Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve "büyük göç" olarak adlandırılan taşınmanın ardından hareketlenen İstanbul Havalimanı, bu yılın ilk dört ayında iç hatta 1 milyon 200 bin 705, dış hatta 3 milyon 529 bin 435 olmak üzere 4 milyon 730 bin 140 yolcuyu ağırladı.

Açıldığı 29 Ekim 2018'den beri yolcu ve uçuş sayısını her geçen gün arttıran İstanbul Havalimanı 26 ve 28 Nisan'da bin 221'er sefer ile en yoğun iki gününü yaşamıştı.

Son teknolojiyle donatıldı

Uluslararası alanda rüşdünü ispat eden, adını sivil havacılık tarihine altın harflerle yazdıracak ve pek çok özelliğiyle ilklere imza atan İstanbul Havalimanı, "Airbus A380" ve "Boeing 747-8" gibi süper jumbo uçaklarının rahatlıkla yanaşabileceği ve yolcu deneyimi konusunda dünyada çığır açacak bir terminale sahip.

Robotlar, yapay zeka, yüz tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilmeye olanak sağlayan havalimanı, yolcuların rahatı ve konforu için akıllı sistem, kablosuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM altyapısı ile LTE, sensör ve konuşan nesneler gibi son teknolojilerle donatıldı.

Havalimanının güvenliği, 3 bin 500 güvenlik görevlisi ve son teknoloji 9 bin kamera ile sağlanıyor. Güvenlik aynı zamanda terminal içinde bulunan sanal kuleden de idare ediliyor.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı'nın ilk fazı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 29 Ekim 2018 tarihindeki programla uçuşlara açılmıştı.

Dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'nın açılış töreni, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde gerçekleşmiş ve törene dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuk da gelmişti.

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olduğu havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim 2018'de Ankara, 1 Kasım 2018'de Antalya, 2 Kasım 2018'de İzmir'e ilk uçuşu gerçekleştirilmişti. İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım 2018'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılmıştı.

İlk faz, 42 ayda tamamlandı

KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubunca inşa edilen, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazda, 1,4 milyon metrekarelik ana terminal binası, 2 pist, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve destek binaları bulunuyor.

42 ayda tamamlanan ilk fazda, yaklaşık 200 bin işçi çalıştı.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan havalimanının ilk fazının açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanı, diğer etaplarının da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

Özel sekkör kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Bu arada Ortak Girişim Grubu, 25 yılda, yıllık KDV dahil 1,1 milyar avro olmak üzere 26 milyar avro kira ödeyecek.

Dünyanın en iyi bagaj sistemine sahip

İstanbul Havalimanı'nda bagaj bekleme süresi de azaldı.

Saatte 10 bin 800 bagaj işletme kabiliyeti olan 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanacak bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaşıyor.

Erken gelen bagajların depolanması için ise EBS (Erken Bavul Sistemi) devrede.

Kaynak: AA