Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Muş ve Bitlis çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Sinop’un iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'da yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde hava durumu şöyle:
Gökgürültülü sağanak yağışın etkili olacağı Ankara'da sıcaklık 8 derece olacak. En yüksek sıcaklığın ise 14 derece olması bekleniyor.
İstanbul'da hafif sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise en düşük 11, en yüksek 17 derece.
En düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olacağı İzmir'de ise hava parçalı bulutlu ve güneşli geçecek.
Parçalı bulutlu ve güneşli havanın etkili olacağı Diyarbakır'da en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık ise 21 derece.
Kaynak: AA, TRT Haber