Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Muş ve Bitlis çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Sinop’un iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sağanak Öte yandan Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda aralıklı sağanak bekleniyor. Marmara'da sağanak bekleniyor Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı bölgede rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında düşüş Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde 4-8 derece azalacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'da yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde hava durumu şöyle:

Gökgürültülü sağanak yağışın etkili olacağı Ankara'da sıcaklık 8 derece olacak. En yüksek sıcaklığın ise 14 derece olması bekleniyor.

İstanbul'da hafif sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise en düşük 11, en yüksek 17 derece.

En düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olacağı İzmir'de ise hava parçalı bulutlu ve güneşli geçecek.

Parçalı bulutlu ve güneşli havanın etkili olacağı Diyarbakır'da en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık ise 21 derece.

Kaynak: AA, TRT Haber