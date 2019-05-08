Hava sıcaklıklarının serin ve yağışlı sistemle birlikte bugün kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve Sinop’un iç kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.

Sıcaklıkların bugün kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarından itibaren ise sıcaklıkların batı bölgelerden başlayarak hafta sonuna kadar artarak mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber