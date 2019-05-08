Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde çetin geçen kış nedeniyle kara yolunda biriken kar yığınlarının temizleme çalışmaları günlerdir sürüyor.

Şırnak İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin çok sayıda iş makinesiyle kara yolundaki kar temizleme çalışmaları drone ile görüntülendi.

Kato Dağı eteklerinde 22 gündür kara yolunda kar temizleme çalışması yaptığını anlatan iş makinesi operatörü Bayar Üçe, çalışmalarla çığ tehlikesini de aza indirdiklerini söyledi. Üçe, Uludere-Beytüşşebap kara yolunda çalışmaların bir süre daha devam edeceğini aktardı.

Beytüşşebap'ta oturan Mehmet Yıldız ise, kış mevsiminin çetin geçtiğini ifade ederek, "Antalya'da şu an insanlar denize girerken, biz burada hala karla uğraşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA