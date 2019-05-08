Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’dan İstanbul’a muz götüren bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Aramada, muz kolilerinin arasına gizlenmiş 2 ton 300 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA