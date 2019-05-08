Türkiye
Muz kolilerinin arasında 2 ton 300 kilo nargile tütünü ele geçirildi
08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:49 - Son Güncelleme 08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:04
Mersin’de muz yüklü bir kamyonetin kasasında yapılan aramada, 2 ton 300 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’dan İstanbul’a muz götüren bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.
Aramada, muz kolilerinin arasına gizlenmiş 2 ton 300 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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