Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz ve Marmara'da sağanak bekleniyor
Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Batı Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Akdeniz'in batısı ile Van Gölü'nde kuvvetli rüzgar öngörülüyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Sağanak
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