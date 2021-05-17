Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibarıyla sona erdi.

"Tam kapanma"da zorunlu haller dışında izin verilmeyen şehirler arası seyahatler, "kademeli normalleşme"yle esnetildi.

Yolcuların ateş ölçümü yapıldı

Uygulamanın başlamasıyla İstanbul'dan ayrılmak isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu.

Araçlara binmeden önce yolcuların ateş ölçümü yapıldı.

Harem Otogar'da da İstanbul'dan ayrılmak isteyenler, otobüslerinin sefer saatlerini bekliyor.

Havalimanlarında hareketlilik

Şehirler arası seyahatin esnetilmesiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da hareketlilik yaşanıyor. Kısıtlamanın sona erdiği 05.00'ten itibaren yolcular havalimanına gelmeye başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen hafta ortalama günlük 200 uçuş yapılırken, bugün 400 sefer gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk nedeniyle terminal girişinde ve biletleme işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda kuyruk oluştu.