Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tavşanların kavga anı kamerada
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sivas'ta bir köy yolunda iki yaban tavşanı kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin Karaçam köyünde, yol kenarına çıkan iki yaban tavşanı bir anda kavga etmeye başladı.
Adeta boks maçını andıran kavgada tavşanlar ön ayakları ile birbirlerine vurdular.
O anlar, yoldan geçen Ömer Yardım tarafından kaydedildi.
Bir süre kavga eden tavşanlar, daha sonra kaçarak gözden kayboldu.
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