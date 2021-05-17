Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin Karaçam köyünde, yol kenarına çıkan iki yaban tavşanı bir anda kavga etmeye başladı.

Adeta boks maçını andıran kavgada tavşanlar ön ayakları ile birbirlerine vurdular.

O anlar, yoldan geçen Ömer Yardım tarafından kaydedildi.

Bir süre kavga eden tavşanlar, daha sonra kaçarak gözden kayboldu.





