Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde Türkiye'ye yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 38 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesi ile Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler 6 bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Irak ve İran uyruklu 38 düzensiz göçmen yakaladı.
Göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 14:51
- 14:44
- 14:40
- 14:31
- 14:28
Sıradaki Haber
Otoyollarda eve dönüş yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz