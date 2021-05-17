Bursa'nın Gürsu ilçesi, meşhur Deveci armudunun üretim üssü.

Yıllık miktar 50 bin tonu buluyor. Önemli bir bölümü de ihraç ediliyor

Üreticiler, bahçelerini sık gözenekli ağla koruyor

Küresel ısınmayla birlikte artan meteorolojik sürprizlerden olan dolu ise çiftçinin kabusu.

Geçmiş yıllarda da Gürsu'da dolu nedeniyle armut bahçeleri zarar görmüştü. Çiftçiler çözümü ağ germekte buldu. Bu ağlar sayesinde, bahçeler doludan korunmuş olacak.

Ağaçların üzerine gerilen ağlar, özel imal ediliyor. Sık gözenekler, dolu tanelerini tutuyor.

10-15 yıl kullanılabiliyor

Dolu, armut ağaçlarında halk arasında ateş yanığı denilen bir hastalığa neden oluyor. Ağaç bir süre sonra kuruyor.

Ağ germenin maliyeti dönüm başına 15 bin lira. Bir ağ 10 ila 15 yıl kullanılabiliyor.