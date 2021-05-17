Sazlıdere Caddesi'nde seyreden sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolda savrulmaya başlayan araç, bariyerleri aşarak alt yoldaki oto tamircinin önüne düştü.

Kazayı görenler yardıma koşarak otomobil içindeki sürücüyü dışarı çıkardı.

Otomobil sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kazada tamir sırası bekleyen iki otomobil de düşen otomobilin çarpması sonucu hafif hasar gördü. Takla atan otomobil vinç ile düzeltilerek tamirhane önünde bırakıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak alt yola düşüyor. Görüntülerin devamında ise yardıma koşanların otomobil içindeki sürücüyü dışarı çıkardığı anlar yer alıyor.