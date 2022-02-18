Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Karabük'te sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Karabük'te kar yağışı Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Etiketler: Bartın Buzlanma Kar Yağışı Karabük Meteoroloji
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