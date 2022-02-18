İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duhan G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Duhan G'nin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Olayla ilgili 9 şüpheli tutuklanmıştı

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.